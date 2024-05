Em festa rave, polícia prende jovens com drogas na cueca e no sapato

Evento ocorria numa chácara localizada no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas em uma festa rave interrompida pelas forças de segurança do Amapá, na madrugada deste domingo (5), numa chácara localizada no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá. A denúncia repassada à polícia indicava que o consumo e a comercialização de entorpecentes no local eram liberados.

Cercada por uma Área de Preservação Permanente, às margens de um ramal, alguns jovens adentraram à mata quando avistaram as viaturas se aproximando e fugiram. Porém, a maioria ficou para trás e foi revistada.

Na cueca de um deles, identificado como Eduardo Leite, de 23 anos, os policiais disseram ter encontrado maconha, e no bolso da bermuda de Daniel Farias, de 32 anos, porções de cocaína e alguns comprimidos de ecstasy – droga psicoativa que pode causar a morte. Já no carro que ele havia deixado estacionado em frente ao evento, na porta do motorista, mais drogas foram apreendidas.

Os policiais ainda faziam uma varredura no local, quando chegou uma passageira de um carro de aplicativo. Era Lara Cristina, de 18 anos. No sapato dela, várias porções de cocaína teriam sido encontradas por uma policial que a revistou.

A suspeita confessou ter adquirido a droga em Belém do Pará, e que venderia cada porção a 70 reais, segundo informou o capitão Bryan Fonseca.

O DJ que tocava na festa repassou os nomes dos responsáveis pelo evento, mas eles teriam saído antes da chegada da polícia e não foram localizados. A ação envolveu o Grupo Tático Aéreo (GTA) e a Polícia Militar.