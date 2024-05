Em liberdade condicional, detento é preso após socorrer mulher esfaqueada

Era madrugada quando Marcos Ronald chegou ao HE socorrendo a vítima. Neste horário, ele não deveria estar fora de domicílio.

Por OLHO DE BOTO

Após socorrer uma mulher ao Hospital de Emergências de Macapá, vítima de uma possível facada, Marcos Ronald Maciel dos Santos, de 24 anos, acabou preso, na madrugada desta sexta-feira (24) por descumprimento de ordem judicial.

Durante o atendimento, os policiais que estavam de plantão na unidade de saúde passaram a fazer perguntas ao suspeito sobre o que teria ocorrido com a mulher ferida que ele acompanhava.

As repostas foram imprecisas, mas a polícia acabou descobrindo que Marcos responde por crime de roubo e estava em liberdade condicional, tendo que cumprir recolhimento domiciliar das 19h às 7h, como indica a regra no alvará de soltura expedido pela Justiça do Amapá – eram 3h quando ele chegou na unidade hospitalar.

Além disso, o detento ainda tentou enganar os policiais do HE, passando seu nome errado. Por isso, foi preso pelos militares do 8º Batalhão e levado para o Ciosp do Pacoval.