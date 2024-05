Empresária apresenta chocolate artesanal do Amapá em feira internacional

Há quatro anos a empresa produz chocolates artesanais com cacau do Amapá.

Por IAGO FONSECA

Expandir os negócios e levar para fora do Amapá o sabor dos chocolates produzidos no Estado é a ideia da empresária Kátia Sarmento, da Chocolates Cunani Cacau. Ela participa, de 23 a 26 de maio, do Chocolat Festival | Origem Week, em Brasília (DF). O evento é considerado o maior do ramo na América Latina.

O evento reúne produtores de diversas regiões do Brasil e do mundo, para uma troca de experiências e relações entre fabricantes e consumidores. A empresa de Kátia levará uma variedade de produtos como o chocolate feito da amêndoa do cumaru e o bombom com recheio de cupuaçu trabalhado para ser menos “travoso”.

“Recebemos o convite para participar e levar o nosso chocolate para que Brasília também possa ser encantada por esse sabor amazônico que nós fazemos aqui no Amapá, com muito prazer e muito amor. Poder participar desse evento também é levar o Amapá junto com a gente”, destaca Kátia.

Nascida há quatro anos, em plena pandemia de Covid-19, a empresa aproveitou a disponibilidade do cacau plantado no Amapá para se estabelecer no mercado. Em 2023, ganharam notoriedade dos consumidores amapaenses e de outros estados ao participarem de eventos de negócios no Estado.

“Graças a Deus, com o apoio da família, dos amigos, a gente conseguiu se colocar no mercado, apresentar o produto e foi um sucesso. Validamos os nossos produtos, com isso tivemos oportunidades de expor na França e Estados Unidos”, complementa a empresária.

De acordo com Kátia, os chocolates são produzidos de forma natural, sustentável e sem adição de açúcares e conservantes. Por isso, segundo ela, o produto tem conquistado mais espaço nas prateleiras de supermercados locais.

” A gente quer se fazer mais presente, se fazer mais conhecido por realmente acreditar no nosso produto. Essa oportunidade de poder mostrar, crescer e trabalhar aquilo que a gente acredita faz com que as pessoas realmente confirmem o valor do produto”, finaliza Kátia.

Chocolat Festival | Origem Week

Os dois eventos gastronômicos ocorrerão simultaneamente no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF). Durante os quatro dias de programação, produtores de todo o Brasil se reúnem para tratar de oportunidades de negócios e impulsionar a indústria do chocolate.

O Chocolat Festival já tem mais de 35 edições e passou pelos Estados do Pará, Bahia e até Portugal, onde recebeu mais de 1,5 milhão de visitantes.