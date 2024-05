Empresário condenado por homicídio é absolvido em processo por violência doméstica

Nilton Júnior é preso em 2021 por não participar das etapas do processo; na audiência decisiva não havia provas contra ele. Foto: Reprodução

Por SELES NAFES

O empresário Francisco Nilton Farias Júnior, de 50 anos, foi absolvido no processo que apurava o crime de violência doméstica contra a ex-companheira. A ausência de testemunhas de acusação na audiência de instrução e julgamento motivaram o Ministério Público do Estado a pedir o arquivamento do caso.

De acordo com os autos do processo, as agressões teriam ocorrido no dia 15 de março de 2017. A então companheira, Thainá Crisley dos Santos Costa, teria sido agredida por ele durante viagem a Macapá. O empresário também tem negócios em municípios do Pará.

O exame de corpo de delito demonstrou que ela tinha ferimentos leves, supostamente causados pelo empresário. No dia 30 de abril de 2021, ele foi preso em Macapá por ordem da justiça que não conseguia intimá-lo para participar das etapas do processo.

No último dia 23 de abril, duas testemunhas de acusação seriam ouvidas pelo juiz Murilo Santos, da Vara de Violência Doméstica, mas elas não compareceram ao fórum. A ausência fez as acusações perderem força contra o empresário, o que levou o Ministério Público a requerer a absolvição dele por falta de provas, o que foi acatado pelo magistrado.

Nilton Júnior ganhou as manchetes policiais no início dos anos 2000, ao ser investigado pelo homicídio e tentativa de homicídio de criminosos que tinham furtado um posto de gasolina dele. Além dele, policiais militares também foram condenados. O empresário, que está condenado a 43 anos de prisão, aguarda recurso na última instância.