Entupimento teria causado ‘explosão’ que deixou dois feridos no Mercado Central

Mesmo com feridos, empresária filha do proprietário do estabelecimento atingido afirma que não houve gravidade na situação.

Por IAGO FONSECA

Um estrondo no Mercado Central assustou funcionários e clientes no fim da tarde de terça-feira (7). A limpeza de uma tubulação com gordura em um bar deixou dois feridos após um funcionário da Secretaria de Obras do Município de Macapá perder o controle de um jato de água.

Um vídeo compartilhado em grupos de mensagens descreve os momentos seguintes após a suposta “explosão”.

Nele, o autor descreve diversos problemas que o Mercado tem apresentado, entre eles, o entupimento da tubulação que recebe rejeitos de todos os empreendimentos do prédio. Esta última informação foi confirmada por um funcionário da Semob.

Ao Portal SN, a empresária Adilenaide Feitosa, filha do comerciante que teve o bar atingido, explicou que não houve explosão, mas que o barulho foi muito intenso e assustou a todos. A mangueira de pressão retornou pelo tubo e atingiu um funcionário da prefeitura e o marido de Adilenaide, que recebeu quatro pontos no braço devido ao corte causado pelo impacto da mangueira.

“Os meninos vieram para uma manutenção, para fazer a desobstrução do cano. Colocaram a mangueira de pressão e não conseguiram segurar e voltou com tudo debatendo nas coisas. O pessoal está desde ontem na organização para arrumar e deixar tudo ok. Teve um tumulto muito grande, houve um barulho muito alto”, revelou a empresária.

O funcionário da Semob teria informado à filha do comerciante que a capacidade dos tubos não teria sido suficiente para dar vazão aos dejetos produzidos pelos restaurantes, por isso têm ocorrido constantes entupimentos nos estabelecimentos.

O funcionário da prefeitura e o marido da empresária receberam atendimento médico no Hospital de Emergência e foram liberados.

A equipe da Semob não soube informar com que frequência ocorre a limpeza das tubulações e há quanto tempo não havia manutenção.