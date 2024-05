O capítulo 12 de Daniel nos traz um resumo de como seriam os nossos dias antes do retorno de Jesus

Um misto de esperança e angústia. Assim o profeta Daniel, no capítulo 12, previu como seriam os nossos dias antes da volta de Cristo, que é chamado de Miguel no Antigo Testamento. Daniel viveu até 500 anos antes do nascimento de Jesus e serviu a vários reis. Veja a análise deste capítulo e tenha uma ótima sexta-feira (24) com Deus, nosso Criador.