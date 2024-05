Esposa que matou marido com facada nas costas está foragida

Casal convivia junto há dois anos e estava em bebedeira no momento do crime, ocorrido na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil ainda não tem pistas do paradeiro da esposa que matou o marido com uma facada nas costas durante uma bebedeira. O crime ocorreu no último domingo (26), no Bairro Universidade, zona sul de Macapá.

O casal estava na casa de parentes, numa área de pontes que fica no fim da Rua Luiz Azarias Neto, quando houve um desentendimento entre o homem e a mulher.

O delegado Leonardo Alves apurou que, durante a briga, possivelmente motivada por ciúmes de outra mulher, a acusada Dileia Farias dos Santos, de 49 anos, cravou uma faca nas costas de Reinaldo Fabrício Benício de Moraes, de 38 anos.

Em seguida, ela fugiu correndo pelas pontes, deixando o companheiro agonizando. A violência do golpe foi tanta que a lâmina quebrou. Quando o socorro médico chegou ao local já não havia mais nada a ser feito.

O delegado Alves informou, ainda, que o casal tinha dois anos de relacionamento e não possuía histórico de violência. Contudo, tinha saído da casa onde morava e estava bebendo há dois dias.

Dileia segue sendo procurada e quaisquer informações que possam contribuir com a captura dela podem ser repassadas ao número (96) 99170 4302, que é o Disk Denúncia da Delegacia de Homicídios.