Estado e municipios recebem R$ 30 milhões para a saúde

Senador fez a entrega dos cheques simbólicos ao governador e prefeitos.

Da REDAÇÃO

Já está nas contas do estado e sete municípios os quase R$ 30 milhões de emenda parlamentar que o senador Randolfe Rodrigues destinou para investimentos na área da saúde.

Esses recursos serão utilizados para custear serviços com foco na atenção básica dos municípios e nos serviços de média e alta complexidade oferecidos pelo estado.

Na última sexta-feira (17), no Palácio do Setentrião, o parlamentar entregou cheques simbólicos ao governador Clécio Luís, prefeitos e representantes dos municípios de Macapá, Vitória do Jari, Mazagão, Porto Grande, Calçoene, Serra do Navio, Oiapoque.

O Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará (DSEI) também foi contemplado. O montante total é de R$ 29.382.159,67.

Especificamente, R$ 4,6 milhões foram destinados ao Governo do Estado, enquanto R$ 2.178.413,67 irão para o DSEI. O restante dos valores será distribuído entre os municípios contemplados.

“Tem obras em andamento, como a reforma da Maternidade Mãe Luzia, com recursos que destinamos. A saúde sempre foi nossa prioridade. Vamos seguir contribuindo para a melhoria da vida do povo do Amapá”, afirmou o senador Randolfe Rodrigues durante a cerimônia de entrega.