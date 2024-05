Estado inicia vacinação contra poliomielite

No Amapá, público alvo da campanha são crianças com menos de 5 anos.

Da REDAÇÃO

Com meta de imunizar 95% das crianças de 2 meses a menos de 5 anos, o Amapá iniciou, nesta segunda (27), a campanha 2024 contra poliomielite. Podem ser vacinadas crianças nesta faixa etária que estejam ou não em dia com o esquema básico de vacinação, conforme orientação do Ministério da Saúde.

A ação segue até 14 de junho, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos 16 municípios, informou o governo do estado.

A campanha é coordenada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS). O ponto alto da mobilização será em 8 de junho, o “Dia D” de vacinação.

A vacina oral contra a paralisia infantil tem a finalidade de reduzir os riscos da reintrodução da doença, que está eliminada no país desde 1994, e aumentar a cobertura vacinal no estado. A meta é atingir 95% de cobertura da vacina durante o ano.

Segundo dados da SVS, de janeiro a abril de 2024, 66% das crianças com menos de cinco anos de idade foram vacinadas contra a paralisia infantil. Os maiores percentuais de crianças vacinadas foram no município de Amapá, com 120,83%, Vitória do Jari, que registrou 120% do público imunizado, e Serra do Navio, com 112,50%.

Para se vacinar, as crianças devem estar na presença dos pais ou responsáveis. É necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS ou Certidão de nascimento, além da caderneta de vacinação, para que seja avaliada também a necessidade da aplicação de outras vacinas. As faixas etárias que não estão elegíveis para a Campanha podem aproveitar a oportunidade para atualizar seus cartões de vacina.

Esquema vacinal

1ª dose: aos 2 meses através de vacina injetável (VIP);

2ª dose: aos 4 meses através de vacina injetável (VIP);

3ª dose: aos 6 meses através de vacina injetável (VIP);

1º reforço: 15 meses (1 ano e 3 meses) por meio da vacina oral (VOP)

2º reforço: menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), por meio da vacina oral (VOP)