Na meditação de hoje, vamos analisar o 1º capítulo do livro de Daniel

Hoje começamos a analisar um dos livros mais enigmáticos da Bíblia: Daniel. No capítulo 1, após a invasão de Jerusalém e do aprisionamento do povo, vemos que Daniel e seus amigos foram apresentados para o melhor que a sociedade babilônica poderia oferecer. Mas eles tinham sido bem ensinados por seus pais sobre os princípios do verdadeiro Deus. Veja a análise desta segunda-feira (13) e tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!