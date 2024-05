Começamos hoje a analisar o livro de Oséias

Infidelidade espiritual

Deus se entristeceu com as escolhas do povo, que passou a adorar outras divindades, uma delas relacionada ao sexo sem respeito e limites. Quando trocamos Deus por outras opções deste mundo, estamos sendo infiéis com Ele, que nos exige exclusividade. Veja o que Deus disse ao profeta Oséias no capítulo 1 deste livro, e tenha um feliz sábado (25).