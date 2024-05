Faccionado morto em confronto era investigado em vários homicídios

Tiroteio entre militares e acusado ocorreu no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Apesar da pouca idade, o faccionado que morreu em confronto com militares do 1º batalhão na noite desta quarta-feira (8), no Bairro do Muca, zona sul de Macapá, era considerado um perigoso matador.

Lucas Gabriel de Freitas Marques, de 19 anos, foi baleado e morreu na Passagem Eça de Queiroz ao resistir à prisão e atirar contra policiais. Era foragido do Centro Socioeducativo de Internação Masculina (Cesein) e havia vários Boletins de Ocorrência contra ele pelos crimes de homicídio, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação e roubo.

Segundo a polícia, além do assassinato da jovem dançarina de quadra junina, Carla Renata Souza dos Santos, morta a facadas aos 17 anos, durante o roubo de seu celular, em 2017, Lucas Gabriel também era investigado em outros três homicídios, todos no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O mais recente deles ocorreu este ano, no dia 8 de fevereiro. A data era véspera do aniversário de 16 anos da vítima, Yarley Santos Veiga. Ele foi morto por 3 disparos na cabeça e um no peito, na Praça do Fórum, Bairro Remédios 2. Para a polícia, um dos dois atiradores que chegaram abrindo fogo e depois roubaram a bicicleta de uma mulher para fugir, era Lucas Gabriel.

No mês seguinte, no dia 15 de março, na comunidade ribeirinha da Ilha de Santana. Lá, o jovem Adriano Leite Barbosa, de 17 anos, foi morto a tiros após ser cercado por três integrantes de uma facção, quando saía de uma mercearia onde havia comprado cigarros. Para a polícia, um desses criminosos era Lucas Gabriel.

Outro inquérito no qual aparece o nome dele como investigado foi a execução de Josué Soares Tadeu, de 24 anos, que foi amarrado a uma cadeira e assassinado por dois indivíduos no dia 7 de dezembro de 2021. O crime aconteceu numa área de pontes, no Bairro Remédios 2.