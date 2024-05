Família de escritores de Macapá lança 3 livros

Celeste Ferreira, sua mãe Cricilma e o irmão Inácio lançam releituras de contos infantis e mitos amazônicos nesta semana

Por IAGO FONSECA

A paixão pela leitura motiva a família de Celeste Ferreira, de 12 anos, a escrever novas histórias. A escritora juvenil lança, junto de sua mãe, Cricilma, e o irmão Inácio, três obras literárias voltadas ao público infantil e adulto no Museu Sacaca, nos dias 22, 23 e 24, às 9h e 15h.

As obras de Celeste e Inácio, de 10 anos, são releituras de contos infantis como a jornada de uma tartaruga em busca de pertencimento e da Chapeuzinho Vermelho com toques de críticas sobre ganância e egoísmo.

Celeste conta que seu quarto livro, chamado “O Meu Lugar”, descreve a trajetória de uma tartaruga que nasceu algumas horas depois da ninhada e não consegue alcançar o mar, por isso vaga por outros caminhos e conhece outros personagens. Para ela, a leitura de livros é uma forma mais segura das crianças terem entretenimento e aprendizado.

“Eu não sou boa em me expressar por conversa, então eu prefiro escrever. Gosto de escrever e eu quero também incentivar outras crianças a escreverem, porque eu conheço algumas crianças que escrevem, mas que nunca tiveram a chance de publicar um livro, que gostam de ler, mas não têm essa mesma chance seja por medo ou insegurança”, explicou a jovem escritora, que lança seu livro na quinta-feira (23), Dia Mundial da Tartaruga.

A mãe Cricilma Ferreira, de 49 anos, sempre incentivou os filhos na leitura. Professora, ela articula o lançamento das obras por conta própria para desenvolver os filhos no caminho da literatura. Ela lança o livro “Mitos e Mistérios da Amazônia”, voltado ao público mais adulto.

“Somos uma família de leitores antes disso, então a gente gosta de ler. Eles aprenderam a ler muito cedo e a casa tem bastante livro para exercitar. Temos uns jogos de contar história. Eu contava história para eles e depois a gente fazia essa modificação, depois de um tempo eles começaram a contar as próprias histórias nesse momento de descontraído dentro de casa”, revelou a mãe.

Já a estória de Inácio, “Segunda Página de Um Diário”, conta sobre as aventuras de um Lobo-guará no cerrado brasileiro, onde ele encontra a Chapéuzinho Vermelho. A releitura do conto trata, principalmente sobre empatia entre desconhecidos.

As obras são vendidas de forma pessoal e podem ser adquiridas durante os lançamentos, entre 22 e 24 de maio no Museu Sacaca, ou pelo contato da professora Cricilma Ferreira pelo telefone 96 99199-4876. Nos lançamentos haverá rodas de conversa, leitura deleite e contação de histórias.