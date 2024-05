Foragido com mais de 125 anos de condenação é preso

J. Miranda foi preso pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem condenado a mais de um século de detenção pela Justiça do Amapá foi preso na noite desta quinta-feira (16) pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil, na zona norte de Macapá.

José Augusto Miranda dos Santos, conhecido como J. Miranda, é dono de uma vasta ficha criminal. Ele várias condenações por crimes de roubo, extorsão, tráfico, estupro e homicídios.

Na condenação mais recente, ele teria estuprado uma mulher com uso de arma de fogo. O crime foi filmado por uma câmera de vigilância, que flagrou o rosto de J. Miranda no local do crime.

Foi com o mandado de prisão deste caso que os agentes do Núcleo de Capturas cercaram o foragido na Avenida Henrique Galúcio, no Centro de Macapá. Considerado um indivíduo perigoso pela polícia, ele não teve chance de reação. J. Miranda foi levado ao Ciosp do Pacoval. Hoje ele deverá passar por audiência de custódia.