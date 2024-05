Fotógrafo que atropelou crianças é condenado, mas ficará em liberdade

Momento em que Eudes Silva Rocha atropela por trás as 3 crianças, em maio do ano passado. Condenação é de 2,6 anos em regime aberto

Por SELES NAFES

O fotógrafo que atropelou três crianças dirigindo um carro em estado de embriaguez foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão em regime aberto, e ainda poderá recorrer da sentença. A pena foi branda porque, apesar de responder a outro processo semelhante, tecnicamente ele ainda é réu primário.

A decisão foi do juiz Diego Sobral, da 1ª Vara Criminal de Macapá. Ao sentenciar o réu, o magistrado lembrou que ele responde a um processo por crime de trânsito na 5ª Vara Criminal que ainda não foi julgado, o que o torna réu primário.

Ele também respondeu a um processo em 2021, mas, neste caso, fez um “acordo de não persecução penal” que suspendeu a ação penal.

O atropelamento ocorreu na noite de 24 de maio de 2023 no Bairro do Pacoval, na zona leste de Macapá. Eudes foi preso por outros motoristas que viram o acidente e o perseguiram até a Rodovia do Centenário (antiga Norte-Sul).

Além do estado de embriaguez, ele estava com a CNH vencida. A prisão flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia.

Eudes também foi condenado a pagar uma multa e pouco mais de R$ 8,4 mil às vítimas de 11, 12 e 14 anos. Uma delas teve ferimentos gravíssimos e duas tiveram lesões graves.

Ele também está proibido de conduzir veículos pelo tempo da condenação.