Golpistas acessam processos judiciais para enganar clientes de advogados

Criminosos mandam mensagens avisando que os clientes precisam fazer contato com um falso escritório

Por SELES NAFES

Um novo modelo de golpe está em andamento no Amapá, e já pegou muita gente desavisada. Criminosos estão se passando por escritórios de advocacia para arrancar dinheiro de clientes.

O golpe funciona assim: o cliente recebe uma mensagem pelo WhatsApp informando que ele precisa entrar em contato imediatamente com o escritório.

Quando o contato é feito, os criminosos fingem ser do escritório de advogados e alegam que é preciso fazer um depósito em dinheiro até determinada data, para pagar algum custo do processo.

Já houve casos no Amapá em que clientes perderam os recursos na justiça por acreditarem que estavam pagando a taxa judicial.

Para elaborar o golpe, os criminosos acessam o Tucujuris, o sistema de gestão de processos do Tribunal de Justiça. Como os processos são públicos (com exceção dos que tramitam e segredo de justiça), e eles acabam usando dados de clientes para fazer o contato e executar o crime.

A OAB no Amapá já está ciente do golpe há cerca de três meses, e comunicou o Tribunal de Justiça acerca de que medidas poderiam ser tomadas. O Tjap fez uma espécie de convênio com a Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, e está migrando todo o banco de dados para o Processo Judicial Eletrônico (PJE), plataforma que substituirá o Tucurjis.

“Esses golpes estão sendo bem recorrentes, porque qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento jurídico pode acessar os processos no Tucurjis que não estão em segredo. Quando ocorrer a migração para o PJE, o advogado terá a opção de colocar em segredo os documentos que podem conter dados pessoais. Vamos orientar os advogados a fazerem isso”, adiantou o presidente em exercício da OAB-AP, Edivan Santos.