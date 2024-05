Governo notifica IBGH a explicar atraso de salários

Sesa informou que pagou o mês de abril à OS, e que irá repassar residual de março, mas não na conta dos funcionários

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A IBGH, organização social que administrava o anexo do Hospital de Emergência de Macapá e a UPA da Zona Sul, foi notificada pelo governo do Amapá a explicar o atraso de salários das equipes de saúde.

Na noite desta quarta-feira (22), a Secretaria de Saúde anunciou que irá repassar um valor residual à OS, referente a março, mas que é impedida de fazer o depósito direto na conta dos profissionais. O pagamento será efetuado até o próximo dia 6 de junho.

“Essa medida reflete o compromisso da Sesa com os profissionais, após tomar conhecimento do atraso nos pagamentos, anteriormente sob responsabilidade da Organização Social (OS) que administrava essas unidades”, informou a Sesa, referindo-se à fundação criada para assumir a gestão do atendimento.

“O Estado reforça ainda que a Organização Social foi notificada para prestar esclarecimentos quanto ao não pagamento dos salários do mês de abril, considerando que a SESA fez o repasse regular e que há uma cláusula contratual estabelecendo o pagamento integral”, acrescentou.

A Sesa informou ainda que, em razão dessa cláusula, não pode efetuar o pagamento direto aos trabalhadores, como ocorreu em fevereiro e março.

“Sobre os valores dos plantões, desde que assumiu a gestão das unidades em 30 de abril, a Fundação de Saúde Amapaense (Fundesa) adota remuneração superior à estabelecida pela Lei Estadual nº 1.575/2011 e segue aberta ao diálogo com a categoria para tratar da melhoria das condições de trabalho”.

Abaixo, leia a nota da Sesa na íntegra.