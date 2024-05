Homem acusado de estupro oferecia comida para atrair crianças pobres, diz polícia

Crime foi investigado pela equipe do delegado José Victor Souto, da Delegacia de Mazagão.

Por OLHO DE BOTO

Um homem anos foi preso hoje (16) pela Polícia Civil no interior do Amapá acusado de três estupros contra uma adolescente de 12 anos, e duas crianças de 10 anos. A vítima mais velha está grávida. O nome e a idade do acusado não foram divulgados pelas autoridades.

O caso foi investigado pela equipe da Delegacia de Mazagão, pois ocorreu na região do Maracá, que é distrito do município. De acordo com o delegado José Victor Souto, as investigações iniciaram quando o indivíduo foi preso em flagrante pela Polícia Militar na Vila Maracá, suspeito de abusar sexualmente da adolescente.

“A vítima está grávida e, possivelmente, o indiciado é o pai da criança, o que deverá ser comprovado através de exame”, ressaltou o delegado.

Após a prisão, os investigadores descobriram as outras duas vítimas e que os abusos sexuais eram constantes. Segundo o delegado, o homem se aproveitava da vulnerável condição de pobreza das vítimas e oferecia comida ou pequenas regalias para atrai-las.

Quando as vítimas caiam na armadilha, ele se trancava num quarto com elas e as estuprava. Ele só as liberava após ameaças de morte, caso denunciassem os abusos.

“Diante da prisão em flagrante, dos elementos periciais, depoimentos e testemunhas, além de representar pela prisão preventiva do indivíduo, concluiu a presença de indícios de autoria e materialidade, o que resultou no indiciamento dele”, explicou o delegado.

De acordo com José Victor, o homem, que está preso preventivamente, pode ter feito outras vítimas. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável.