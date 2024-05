Homem é executado na frente da família e filho de 8 anos é baleado

Crime ocorreu na noite desta segunda-feira (20), no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 33 anos foi assassinado na frente da esposa e dos filhos depois de ter sua casa invadida por três criminosos armados, na noite desta segunda-feira (20), no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Ideraldo Sanches Tavares foi atingido com pelo menos 5 tiros e morreu na hora. Durante o ataque, os bandidos ainda mataram o cão de guarda da família e balearam uma criança de 8 anos, que tentou impedir a morte do pai. O menino ferido foi socorrido ao hospital e deverá passar por procedimentos cirúrgicos.

Na fuga, os atiradores roubaram um carro de uma moradora vizinha e sumiram antes da chegada dos militares do 2º Batalhão da PM do Amapá ao local.

Ideraldo trabalhava por conta própria com serviço de refrigeração e morava com a mulher e quatro filhos, de 14, 8, 6 e 2 anos, numa casa situada em área de invasão.

O delegado Leonardo Alves, da Delegacia de Homicídios, apurou que os vizinhos notaram a presença dos indivíduos estranhos, rondando a área, e fizeram o alerta em um grupo de mensagens do bairro.

“Atiraram no cachorro que tentou contê-los. Depois, arrombaram a porta da casa e efetuaram disparo nele dentro do quarto, onde a família estava reunida e, infelizmente, um dos filhos, no momento de desespero, se abraçou ao pai e acabou sendo baleado no pé”, pontuou Alves.

Motivação

Agora, a investigação busca identificar os bandidos e saber a motivação do assassinato. Uma das suspeitas é de que a execução tenha sido ordenada pelo crime organizado.

Durante os levantamentos preliminares, surgiu a informação de que Ideraldo teria sido executado porque teria passado uma informação errada aos bandidos sobre um suposto cofre, que não teria sido encontrado em um roubo cometido horas antes pelos próprios assassinos. A polícia ainda tenta confirmar essa informação.