Homem é morto pelo primo com 11 facadas

Por OLHO DE BOTO

A polícia está à procura de Luan Jackson da Silva Dias, 27 anos, acusado matar com 11 facadas o seu primo, Lessandro da Silva Pereira. O crime ocorreu na Rua Raimundo Ramos dos Santos, no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

A vítima foi socorrida por parentes e vizinhos, levada ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade hospitalar.

Segundo o apurado por militares do 6º Batalhão da PM do Amapá, Lessandro recebeu 11 facadas na região do tórax. Os militares ainda fizeram várias buscas na região para prender Luan Jackson, mas ele não foi localizado.

O crime agora será investigado pelo delegado Paulo Morais, da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (Decipe).