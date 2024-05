Homem é preso levando 300 litros de combustível e arma para garimpo

Prisão ocorreu no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem que já era investigado por autuar em garimpo ilegal no centroeste amapaense foi preso nesta quinta-feira (9) após ser flagrado por agentes federais fazendo transporte de combustível e arma de fogo.

A apreensão ocorreu durante a Operação “Canis Sordidum”, onde dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos visando combater atividades de garimpo ilegal. A abordagem foi no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Durante a busca veicular, os policiais acharam 300 litros de óleo diesel e uma arma de fogo. Ao ser questionado qual seria a destinação desses itens, o suspeito informou que estaria se deslocando para o garimpo de São Domingos, uma região conhecida pela atividade garimpeira ilegal, que recentemente foi alvo da operação policial Águas de Pratas III, deflagrada pela PF. Na ocasião diversas retroescavadeiras hidráulicas e motores-bomba, avaliados em R$ 3 milhões, foram destruídos pela Polícia Federal.

Os agentes também fizeram buscas nas duas residências do investigado, em Macapá e Tartarugalzinho. No entanto, a PF não informou o resultado dessas buscas. O nome do acusado também não foi revelado.

Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de transporte de substância nociva ao meio ambiente. Em seguida, foi transferido ao sistema penitenciário.