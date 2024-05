Homem é preso por estupro da própria filha, uma bebê de 50 dias de vida

O homem foi preso no município de Santana, onde teria ocorrido o crime, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 28 anos foi condenado e preso pelo estupro da própria filha, que na época do crime tinha apenas 50 dias de vida. A prisão foi feita pela equipe da 2ª DP de Santana, na segunda-feira (6).

De acordo com o Delegado Danilo Brito, titular da 2ª DPS, o homem foi preso no bairro Remédios 2, através do cumprimento de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória.

Segundo o delegado, o crime teria ocorrido no ano de 2020. De acordo com o inquérito policial, a mãe da vítima teria “flagrado o ex-companheiro com o órgão genital ereto ao lado da bebê, que chorava bastante”. Ao trocar a fralda da criança, a mãe constatou lesões nas partes íntimas da filha, atestadas, posteriormente, por laudo pericial.

“A mãe da vítima foi à Delegacia e realizou a denúncia, tendo, a equipe do plantão, realizado a prisão do indivíduo em flagrante. Após o trâmite judicial, ele foi condenado a pena de 16 anos e 14 dias, tendo, mandado de prisão expedido em seu desfavor. A equipe da 2ª DPS diligenciou e realizou a prisão dele”, explicou o delegado.

O homem preso foi encaminhado à audiência de custódia.