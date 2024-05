Homem leva 5 tiros de dupla desconhecida

Ataque ocorreu no Bairro São Lázaro, na madrugada desta quarta-feira (1º)

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi atacado a tiros por uma dupla de criminosos que surgiu de uma área de pontes perguntando se ele vendia drogas. A tentativa de homicídio ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1º), às 5h, no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá. Fotos da vítima foram publicadas em grupos de WhatsApp.

No local, militares do 2º Batalhão identificaram o baleado apenas como ‘Teone’, e apuraram que ele estava na calçada de uma área periférica, na Avenida José Pereira Teixeira, acompanhado de uma mulher e outro homem.

Foi nesse momento que houve o ataque. Os criminosos, ainda não identificados, se aproximaram do grupo perguntando se a vítima vendia pó.

Ao responder aos bandidos negativamente, somente Teone passou a ser alvo e foi atingido por pelo menos cinco disparos. Mesmo ferido, ainda correu até um posto de gasolina, na esquina da via principal, onde caiu e foi encontrado pela PM e uma equipe da Guarda Municipal.

A motivação do atentado ainda é desconhecida. A vítima foi socorrida em estado grave e segue hospitalizada. Incursões foram feitas, mas ninguém foi preso. O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil.

Por volta das 15h, o Portal SN recebeu a informação de que a vítima acabou não resistindo aos ferimentos.