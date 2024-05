Homem que matou primo com 11 facadas em bebedeira é preso

Ele estava escondido em uma área de pontes do Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O Grupo Tático Aéreo (GTA) prendeu, na noite desta quinta-feira (16), o homem que havia fugido após matar seu primo, Lessandro da Silva Pereira, com 11 facadas, durante uma bebedeira ocorrida na casa de parentes, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Depois do crime, que aconteceu horas antes na Rua Raimundo Ramos dos Santos, Luan Jackson da Silva Dias, de 27 anos, foi se esconder numa área de pontes do Bairro São Lázaro, na zona norte, onde foi localizado pelo GTA, com o apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do 6º Batalhão.

“Ele não esboçou nenhum tipo de reação. Na medida em que a gente fez a abordagem, ele se entregou e confessou o crime”, relatou o capitão Jackson, responsável pela ação.

Ao delegado Thiago Matos, plantonista do Ciosp Pacoval, ‘Seco’, como Luan Jackson é conhecido, contou que já tinha uma rixa antiga com a vítima e, durante a bebedeira, se estranharam por conta de uma caixinha de som e um carregador. Ele confessou o crime e foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio.

O acusado segue sob custódia da Polícia Civil e, nesta sexta-feira (17), passará por audiência de custódia.