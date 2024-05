HU inaugura 1º Centro de Pesquisa Clínica do Amapá

Inauguração acontece na próxima sexta-feira (3).

Por ANITA FLEXA

O Amapá terá o seu primeiro Centro de Pesquisa Clínica (CPC) totalmente voltado para a área de estudos médicos. O local começa a funcionar nesta sexta-feira (3), quando será inaugurado no Hospital Universitário (HU) da Unifap.

O objetivo é realizar avanços na área de pesquisa médica, trazer melhorias na qualidade do atendimento, além de formação e capacitação profissional na área do desenvolvimento da saúde pública no estado.

Segundo o gerente de Ensino e Pesquisa do CPC, José Carlos Tavares, que é professor da Unifap, o HU contribuirá diretamente para o avanço da medicina, abordando tanto desafios globais quanto questões específicas da região, como doenças prevalentes e condições de saúde pública particulares do Amapá. A unidade conta com consultórios médicos, salas de coletas, salas de observação, laboratórios totalmente equipados e sala de recuperação.

“Então, o Centro de Pesquisa Clínica, ele vem estabelecer essa grande necessidade que nós temos de investimento em pesquisa e pesquisa de ponta e assistência clínica no Amapá. Justamente nessa área de assistência e formação de recursos humanos”, afirma o professor José Tavares.

A melhoria na qualidade do atendimento é outro ponto crucial, com a prática clínica baseada em evidências como padrão ouro na medicina moderna. Participar de pesquisas de ponta pode resultar em um atendimento mais eficaz e inovador para os pacientes, graças ao envolvimento dos profissionais de saúde nas últimas tendências e tratamentos médicos.

Os profissionais e estudantes de saúde da Universidade Federal do Amapá terão a oportunidade única de receber formação e capacitação em pesquisa clínica, preparando-os com habilidades especializadas necessárias nesse campo que exige rigor científico e competência clínica.

E de acordo com o professor Dr. José Carlos Tavares o Centro de Pesquisa Clínica do HU – Unifap vai ser o maior centro de referência na Amazônia e, quem sabe, no Brasil. E já começa realizando pesquisas clínicas com uma doença comum na região Amazônica.

“O Centro já vai ser inaugurado com protocolo estabelecido de um estudo clínico relacionado à doença de Chagas. Vai ser o primeiro estudo clínico do CPC. Vamos observar alguns voluntários pacientes que foram ou são contaminados com a doença, vamos estudar esse aspecto em nível clínico, para onde evolui essa doença e toda a manifestação dela”, concluiu o professor.