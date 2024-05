Ícone da música amapaense, Zé Miguel é nomeado professor da Ueap

Após dez anos, a Universidade do Estado do Amapá recebeu novos professores efetivos.

Por IAGO FONSECA

Artista amapaense que dispensa apresentações, o cantor e compositor Zé Miguel, foi nomeado no cargo de docente da Universidade Estadual do Amapá (UEAP) junto com outros 109 professores aprovados no concurso público da instituição de ensino superior. Eles atuarão em 18 graduações ofertadas pela universidade, incluindo Direito, novo curso.

Os novos professores serão lotados nos prédios do Campus I, Setor Administrativo, Campus Graziela, em Macapá, e Campus Território dos Lagos, no município de Amapá. O último concurso havia sido realizado em 2014, dez anos atrás.

Zé Miguel irá lecionar no curso de licenciatura em música, em Macapá.

“Espero conseguir atender toda essa imensa expectativa que tem sobre a minha entrada para a universidade como professor, muita gente me ligando, dizendo que quer ser meu aluno. O meu processo de formação acontece de maneira um pouco tardia, voltei para a universidade depois dos 50 anos, aí fiz o curso de licenciatura, fiz uma pós-graduação, mas já tenho toda uma carreira como artista. Espero juntar as duas coisas”, celebrou o músico.

O concurso público foi lançado em setembro do ano de 2023 e contou com a inscrição de quase 1,4 mil candidatos para as 120 vagas. De acordo com a reitora da Ueap, Kátia Paulino, o aumento de servidores irá “desafogar” as funções dos professores na universidade e permitir um avanço na pesquisa acadêmica.

“Essa nomeação revoluciona hoje os serviços de pesquisa, ensino e extensão da nossa universidade. Esses professores vão passar por uma formação, mas na semana que vem já estarão em sala de aula, já estarão se engajando. Os professores hoje, que são efetivos, estão com uma carga horária alta, pesada, com dificuldade e essa nomeação vai colocar uma grande respiração, um grande alívio na universidade”, destacou a reitora.

Segundo o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), a universidade que tinha 91 professores efetivos passa a ter o dobro na semana de aniversário da instituição, 31 de maio.

“É mais que dobrar a quantidade de professores para as várias áreas dos cursos, é muito importante, maravilhoso, rico, cada nomeado hoje aqui, professor e professora, tem uma história que traz consigo, de onde veio, a sua história e a formação, então, estão aptos a entrar para fazer parte do corpo docente da nossa universidade”, finalizou o governante.