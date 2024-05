Chegamos ao capítulo 46 de Ezequiel

É muito comum irmos à igreja e as vezes ficarmos insatisfeitos com o culto que está sendo realizado, seja com a pregação, o louvor ou outras programações. Mas o que precisamos entender é que vamos à casa de oração para prestarmos o nosso melhor a Deus. Não vamos para receber o culto, vamos para realizar o nosso. Igreja não é clube. Veja a análise em Ezequiel 46 e tenha uma ótima sexta-feira (10) com o nosso Senhor Jesus!