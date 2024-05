Infovia 03 é ativada no Amapá e cria redundância de internet

Cabos submersos ligam Belém, no Pará, até Macapá, no Amapá, por mais de 600 km.

Por IAGO FONSECA

Municípios do Amapá passam a ter um sistema de redundância de conexão com internet de alta velocidade em escolas estaduais, unidades de saúde, prefeituras e órgãos de justiça.

A Infovia 03, que conecta Belém, no Pará, até Macapá, no Amapá, foi inaugurada pelo Ministério das Comunicações na manhã desta sexta-feira (3), em Fazendinha, zona sul da capital.

Essa rede é composta por cabos de fibra ótica submersos com mais de 600 km de extensão lançados nos rios da região amazônica com a proposta de expandir a infraestrutura de telecomunicações em regiões de difícil acesso do país. Com isso, espera-se que o Amapá não tenha – ou sofra menos – interrupção de acesso à Internet caso outros pontos de conexão tenham problemas, como o Linhão de Tucuruí.

A instalação levou 19 dias, com investimento federal de R$ 98 milhões do Programa Norte Conectado.

“Fazendo essa conexão com a Infovia 00 nós vamos trazer resiliência e redundância para a rede, permitindo que serviços públicos e também a iniciativa privada possam oferecer um serviço melhor para a população. Temos essa missão de expandir a infraestrutura do Brasil onde estão as regiões menos atendidas, onde há pessoas desconectadas, fora dessa inclusão digital”, explicou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Através do Programa Norte Conectado já foram instalados cerca de 12 mil quilômetros de fibra ótica nos estados da Amazônia. Desde 2022, o Amapá já é beneficiado com a Infovia 00, que conecta Macapá até Santarém, no Pará, segundo o senador Davi Alcolumbre (UB).

“Hoje essa Infovia está rodando a Amazônia, distribuída em toda a região, e agora chega ao Amapá a redundância desse cabo de fibra ótica. O norte do Brasil é a região menos iluminada no ponto de conectividade. É por isso que foi feito esse projeto, que será concluído em 2027”, comentou o senador.

A nova forma de transmissão vai conectar 400 escolas estaduais, sete prefeituras, 12 pontos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cinco pontos de saúde, três para o Exército, Marinha e Aeronáutica, dois para centros de pesquisa e operadoras de telefonia. A estimativa do Governo Federal é que sejam beneficiadas 1,5 milhão de pessoas do Amapá e Pará.

“É um salto gigantesco para as comunicações do Amapá e, sobretudo, para as comunicações via Internet. Isso vai garantir, além de mais qualidade e velocidade no serviço público, fundamental para colocar a internet nas nossas 400 escolas estaduais. E para o privado, aumentam as condições de negócios”, reforçou o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

Para o senador Randolfe Rodrigues (sem partido), a entrega representa a unidade do Brasil com o Amapá. Por isso, o estado possui agora dois sistemas que impedem o isolamento digital do Amapá, além de abrir oportunidades de conexão com a Guiana Francesa, de acordo com o senador.

Norte Conectado

Com investimento federal de R$ 1,3 bilhão, 59 municípios já são atendidos no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Cada Infovia é composta por 24 pares de fibra ótica, com capacidade de transmissão de até 20 terabytes por segundo, podendo ficar submersos por pelo menos 25 anos.