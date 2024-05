Integrante de grupo preso já tinha tentado matar um policial

Dois revólveres e uma pistola estavam no veículo do bando, que foi interceptado em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Companhia Especializada em Radiopatrulhamento Motorizado (CERPM) do 4º Batalhão apreendeu três armas de fogo que estavam escondidas dentro de um carro modelo Mobi e prendeu os cinco os ocupantes do veículo, interceptado na madrugada de domingo (12), em Santana, a 17 km de Macapá.

Um dos presos é Wallackce Lucas Cardoso de Melo, de 20 anos, dono de uma extensa ficha criminal. Segundo informações do capitão Nilo, assessor de imprensa do 4º BPM, já havia tentado matar um policial no mês de agosto de 2021.

O quinteto, conforme levantamento feito pelo serviço de inteligência da polícia, planejava um ataque a tiros contra integrantes de um grupo rival e, Wallackce, além do crime de tentativa de homicídio, ainda possui anotações por homicídio, furto, roubo, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

Os outros integrantes do bando foram identificados como Ranther Luís Castro de Souza, de 30 anos; Guilherme Rodrigues Pereira, de 19 anos, que já havia sido flagrado com drogas no início deste ano; além de dois irmãos gêmeos adolescentes, de 16 anos.

De acordo com o capitão Nilo, a informação era de que um grupo criminoso estaria se organizando para confrontar rivais.

“Foram dois revólveres e uma pistola, além de que também foi encontrada uma balaclava, aquela vestimenta que a pessoa utiliza para esconder o rosto. Após fazer a abordagem e também aprender as armas, passamos a fazer a verificação criminal deles. Ele [Wallackce] é uma pessoa que já possui uma vasta ficha criminal e que, certamente, essa pessoa ela causa um mal, poderia causar um mal na sociedade, e agora ele preso, as pessoas possam ter um pouco mais de tranquilidade”, declarou o capitão.