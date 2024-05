Investigada, mulher de traficante trabalhava em loja de armas, diz polícia

Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas zonas norte, sul e leste de Macapá

Da REDAÇÃO

Nove mandados de busca e apreensão, cumpridos nas zonas norte, sul e leste de Macapá, nesta quarta-feira (29), fazem parte de uma investigação que apura um esquema para abastecer de armas uma facção criminosa do Amapá.

A suspeita é que armas de fogo de um estabelecimento do ramo, situado na região central de Macapá, estariam sendo comercializadas de forma ilegal, com a ajuda de uma vendedora, que teria ligação amorosa com um traficante condenado, membro do grupo criminoso.

Os mandados foram cumpridos por agentes da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (Decipe), com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO) e de militares do Bope.

Os alvos foram residências dos investigados, localizadas nos Bairros Cidade Nova, Boné Azul, Jardim Marco Zero, Novo Horizonte e Perpétuo Socorro. A ação foi chamada de “Operação Parabellum”.

De acordo com o delegado Ismael Nascimento, que chefia as investigações na Draco, a investigação iniciou no fim do mês de março deste ano, após registro de ocorrência em uma delegacia de Macapá que informava sobre o furto de duas pistolas 9mm da loja, situada no bairro Santa Rita.

Dois homens teriam ido até o estabelecimento com interesse em comprar uma arma e munições, sendo que um deles teria comprado munições com uso de documento e assinatura falsificadas.

“Além disso, a equipe de investigação também verificou atitudes suspeitas da vendedora durante o atendimento, cujo companheiro cumpre pena em regime de prisão domiciliar por tráfico de drogas. Os policiais ainda levantaram a informação que a atendente pediu demissão da empresa, um dia após o registro do boletim de ocorrência do furto das armas”, confirmou o delegado.

A polícia agora quer identificar os envolvidos no esquema, bem como verificar se o estabelecimento estava sendo utilizado pelos criminosos para abastecer de armas e munições uma facção. A polícia não informou o que foi apreendido na operação de hoje para não atrapalhar o prosseguimento das investigações.