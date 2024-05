Irmã de prefeita é morta pelo companheiro

Daniella é irmã de Beth Pelaes, de Pedra Branca do Amapari, município a 187 km de Macapá. Ela foi morta em Brasília

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A irmã da prefeita de Pedra Branca do Amapari, Beth Pelaes (União), foi assassinada na manhã deste sábado (25), no Distrito Federal. Daniella Di Lorena Pelaes dos Santos, segundo as primeiras informações, foi morta pelo próprio marido.

Daniella era técnica de enfermagem, e atualmente prestava serviços para a Telebras. O caso é tratado como feminicídio.

O crime aconteceu na casa da família, no condomínio Amobb, no bairro Jardim Botânico, em Brasília, onde o casal e as filhas dela moravam há mais de um ano.

Daniella foi morta a facadas. O marido, Janilson Almeida, tentou suicídio após o crime. Ele foi levado com várias perfurações no tórax para o Hospital de Base, em Brasília, onde foi internado em estado grave.

Nas redes sociais, a prefeita confirmou o feminicídio.

“Nossa família se despede de forma precoce diante de uma dor imensurável”, descreveu.

“Em nome da nossa mãe, Socorro Pelaes e do meu irmão Michel Pelaes, nossa família comunica a notícia da morte da Dani à população de Pedra Branca do Amapari e a todos os amigos e amapaenses que conviveram com ela e que se juntam ao nosso luto nesta despedida”, acrescentou.

“Dani, minha irmã amada, descanse em paz, como a mulher, irmã, filha e mãe zelosa, de personalidade forte e sorriso largo que sempre lhe acompanharam. Daqui nós emanamos toda a nossa gratidão pela sua presença no meio de nós. Sempre te amarei, mana!”.

A família aguarda a liberação do corpo para o sepultamento, que deve ser realizado em Macapá.