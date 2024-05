Jovem DJ de raves é preso com drogas sintéticas avaliadas em mais de R$ 100 mil

De acordo com a polícia, os comprimidos e ecstasy e LDS foram trazidos de Belém (PA) para ser vendidos em uma rave em Macapá (AP).

Por OLHO DE BOTO

Um jovem músico e DJ de festas eletrônicas foi preso em Macapá com centenas de drogas sintéticas, avaliadas em mais de R$ 100 mil, em uma ação organizada pelas forças de segurança pública do Amapá.

O flagrante ocorreu na noite de sábado (18), após um levantamento da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A informação foi passada para uma equipe do Grupo Tático Aéreo (GTA), que foi até a Avenida Liberato, no Bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

Ao chegar, os policiais avistaram um suspeito com uma sacola nas mãos, em frente a uma residência. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir e se desfazer de pequenos objetos que estavam em suas mãos e no bolso da calça. O indivíduo entrou na casa e jogou a sacola no quintal, mas foi rapidamente alcançado pelos policiais.

Dentro da sacola, os policiais encontraram uma grande quantidade entorpecentes: 901 comprimidos de ecstasy, avaliadas em R$ 45 mil, e 3.250 porções de LSD, com valor estimado em R$ 65 mil. Além disso, foram encontradas balanças de precisão e sacolas para a embalagem das drogas.

O suspeito foi identificado como Brendo Araújo de Araújo. Ele contou que a droga foi trazida de Belém (PA) para Macapá (AP), e que seria vendida em uma festa rave, marcada para este domingo (19), na zona norte da capital amapaense.

Ele e os entorpecentes apreendidos foram levados para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.

Acima de suspeitas

Era improvável que mesmo a família de Brendo desconfiasse que ele poderia estar envolvido com o tráfico de drogas. Ele leva uma rotina que lhe coloca como um jovem trabalhador acima de qualquer suspeita: de segunda a sexta, trabalha no departamento administrativo de uma empresa privada, em horário comercial.

Já nas outras horas nas quais não está repousando dedica seu tempo a praticar música. Ele demonstra ter talento para instrumentos de corda e vocal. Toca e canta em bares e restaurantes nas noites de Macapá, como os estabelecimentos da orla. Também se junta a outros jovens músicos para animar festas particulares.

As habilidades para o ramo da música levaram Brendo Araújo a ter contato com a vertente cultural da música eletrônica. Por isso, ele passou a comandar festas raves na capital amapaense, na função de DJ. Esses eventos enfrentam preconceito da sociedade justamente pela maneira com que ocorrem, sempre em locais secretos e distantes do perímetro urbano, e na grande maioria das vezes, com venda e consumo de drogas, sobretudo as sintéticas, pelos frequentadores.

Brendo, como todo jovem músico, sonhava em viver do seu talento e ser famoso pela sua arte, sonhos que na maioria das vezes se tornam distantes pela pouca condição financeira para investir na própria carreira. Talvez este cenário – aliado a algumas “más companhias” – tenham levado o jovem músico a entrar no falso trampolim do lucro imediato da venda de drogas.

Agora, a fama chegou mais cedo para Brendo, mas com eficaz ação da polícia, não jeito, infelizmente.