Jovem do interior que ‘aprendeu olhando’ é eleito o melhor barbeiro do AP

"Tamatá Du Corte" venceu a Batalha dos Barbeiros, neste domingo. Ele contou que aprendeu observando outros barbeiros quando morava na zona rural de Macapá

Por RODRIGO DIAS

A técnica, criatividade e persistência de Anderson Luís das Chagas Santos, o “Tamatá Du Corte”, de 23 anos, levaram o jovem à consagração na 6ª edição do Duelo de Barbeiros do Amapá 2024. A escolha aconteceu em uma disputa realizada na tarde de domingo (5), no Mercado Central, em Macapá.

Após vencer, Tamatá contou ao Portal SelesNafes.Com que se interessou por corte de cabelo ainda na infância, na comunidade de Casa Grande, às margens da Rodovia AP-070.

Ele revelou que observava como um rapaz cortava o cabelo da rapaziada depois do futebol e achava tudo aquilo incrível. Não deu outra, ele aprendeu olhando. Começou cortando o cabelo do irmão e se aperfeiçoou aos poucos.

“Trago a minha comunidade comigo desde o início. Já fiz ação social na igreja lá. Só tenho a agradecer porque as pessoas de lá que me deram apoio, se não fossem elas eu não era o barbeiro que sou hoje, porque minha origem foi lá”, reconheceu.

Mas, para chegar ao nível atual, não foi fácil. O barbeiro participou três vezes do Duelo de Barbeiros. Na primeira, em 2018, não conseguiu sequer ir para a final. Ele decidiu trabalhar e melhorar. Já em 2023, conquistou o segundo lugar. Neste ano, veio o tão sonhado título.

“Trabalhei, me esforcei muito pra chegar até aqui. Nunca desistir, sempre persistir. Buscar aquilo que tu quer, porque o meu sonho era estar entre os melhores do Amapá, se eu consegui você também pode”, aconselhou.

Freestyle

No total, 60 barbeiros se inscreveram. Depois de uma avaliação, restaram 30 e apenas 10 foram para a final. Na grande decisão, eles foram avaliados em duas etapas, sendo uma com corte livre afro e a outra de corte com tesoura.

“Eles executam o corte em 30 minutos e fazem um freestyle. Tem que ter técnica, criatividade, organização e ergonomia. São três julgadores. O intuito é valorizar ainda mais a área da barbearia aqui no Amapá, crescer ainda mais e dar evidência para esses talentos do nosso segmento”, explicou Adenilson de Oliveira, integrante da organização do evento.

Vários barbeiros se destacaram fazendo os desenhos nos cabelos dos modelos com navalha e outros utensílios. Além de Tamatá, ficaram no pódio Mateus e Davi, em 2° e 3° lugar, respectivamente.

A premiação do campeão foi um troféu, uma cadeira de barbeiro no valor de R$ 4,3 mil, além de vários kits com produtos de beleza e acessórios de trabalho.