Jovem é atacado e morto a pedradas e facada

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá busca identificar a autoria de um homicídio ocorrido às 7h da noite desta segunda-feira (27), nas proximidades do residencial Vitória Régia, no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Rivaldo Soares dos Santos tinha 24 anos. Ele foi atacado com pedras e atingido com uma facada fatal no peito, conforme constatou a Polícia Científica.

A vítima foi encontrada caída na calçada em frente a uma residência, já sem vida, na Rua Vitória Régia, mas o ataque teria acontecido numa área de invasão. Ele ainda correu em busca de ajuda, até cair em via pública.

Ainda há poucas informações referentes ao crime. O que os investigadores da Delegacia de Homicídios já sabem é que o jovem morava no Bairro Infraero II e não tinha antecedentes criminais.

Agora, a investigação tenta descobrir a motivação do assassinato e identificar os criminosos. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas ao Disk Denúncia da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe), no número 99170 4302 (WhatsApp).