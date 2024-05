Jovem presa pela 2ª vez em 8 dias vendia drogas para alunos de escola pública

O caso ocorreu nesta quarta-feira (15), no Distrito de Lourenço, em Calçoene, a 384 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma jovem de 23 anos foi presa duas vezes por tráfico de drogas em um intervalo de apenas oito dias. O caso ocorreu nesta quarta-feira (15), no Distrito de Lourenço, em Calçoene, a 384 km de Macapá.

Marliane Correa Machado estava nas proximidades da Escola Estadual Juvenal Guimarães Teixeira quando foi abordada pelos policiais da 3ª Companhia do 12º Batalhão (região norte do estado). A suspeita de que ela estaria com entorpecentes dentro de sua bolsa foi confirmada. Durante a vistoria, os policiais disseram ter encontrado 10 porções de maconha já embaladas em pequenos papelotes.

Indagada, a garota teria confessado à polícia que venderia o entorpecente no referido colégio, em horários de entrada e saída de alunos. Ela decidiu colaborar com os policiais e os levou até a casa onde estava hospedada. Lá, segundo os militares, foram achadas mais 13 porções de maconha dentro de outra bolsa.

Reincidente

Marliane era passageira de um carro que tinha sido interceptado na entrada do Distrito do Lourenço, no último dia 7, com várias porções de drogas escondidas dentro de uma bolsa achada ao lado da porta do veículo onde estava sentada.

Naquela madrugada, ela e o motorista foram presos em flagrante e levados para a delegacia do município de Calçoene.