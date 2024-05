Jovem que costumava saltar de ponte morre no balneário do Curiaú

Cristhofer Hiago Carmo dos Santos, de 21 anos, com uma jovem agarrada a ele na cintura, em outro dia. Hoje, ele morreu no local

Por LEONARDO MELO

Um jovem de apenas 21 anos, que costumava saltar de forma acrobática da Ponte do Curiaú, morreu na tarde desta segunda-feira (13), enquanto se divertia no local com amigos.

O acidente ocorreu no balneário do Curiaú, que fica numa área quilombola de Macapá. Não há muitos detalhes acerca da causa da morte, mas as suspeitas são de afogamento causado após algum acidente ou mal súbito.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros do Amapá, a tragédia ocorreu por volta das 14h40, embaixo da ponte onde fica o deck turístico e funcionam alguns restaurantes.

Com as chuvas, o volume da lagoa está em seu ponto máximo, o que tem atraído banhistas mesmo em dias de semana.

Num vídeo compartilhado em grupos de WhatsApp, é possível ver um grupo prestando socorro ao jovem que foi retirado da água. Ele foi identificado como Cristhofer Hiago Carmo dos Santos.

Pessoas do alto da ponte gritam e orientam outra pessoa a usar um bote inflável para que o rapaz fosse levado para a terra firme. Segundo o boletim do CBM, o corpo já apresentava rigidez cadavérica.

Uma equipe do Samu confirmou o óbito ainda no local. Testemunhas informaram que Hiago estaria consumindo bebida alcoólica, mas isso não foi confirmado.

Não há informações sobre se ele estava mergulhando do alto da ponte, como fazem outros jovens nesta época do ano e ele próprio era adepto.

Um vídeo compartilhado nas redes após a morte dele, mostra Hiago fazendo um ‘salto mortal’ de costas com uma garota agarrada a ele. Aparentemente, o vídeo foi gravado em outra data.

Este não foi o primeiro óbito por afogamento no mesmo local.