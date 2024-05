Lutador social, Nelson dos Anjos enfrenta maior ‘round’ da vida

Treinador amapaense mantém há 20 anos o projeto 'Formando Campeões' a jovens de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Um dos nomes mais conhecidos do boxe amapaense, Nelson dos Anjos, está internado desde 29 de abril em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Unidade Estadual de Internação do Amapá, após sofrer uma complicação no rim e uretra e precisar de hemodiálise. A família diz que ele responde bem aos tratamentos.

O lutador fundou há cerca de 20 anos o projeto ‘Formando Campeões’, uma academia de boxe que já ajudou a resgatar mais de 1 mil crianças da proximidade de drogas e criminalidade, através de aulas de pugilismo.

A academia já recebeu a visita e apoio de boxeadores famosos como o ex-campeão mundial Popó Freitas. Também foi na academia de Nelson dos Anjos que foi forjado o tricampeão brasileiro na categoria juvenil Juscelino Pantoja e a boxeadora ex-seleção brasileira, Lyvia Carla, entre outros talentos do Amapá na modalidade.

Aos 70 anos com o quadro de saúde fragilizado por ser diabético, Nelson deu entrada no Hospital de Emergências de Macapá em 27 de abril com um princípio de AVC, e depois dos exames feitos no HE, foi observado um agravo na saúde do rim e uretra, sendo necessário o tratamento por hemodiálise.

“Atualmente ele está fazendo hemodiálise, sem previsão de alta e como será o tratamento, mas em ele está respondendo bem com evoluções variáveis. Pode sair da UTI de hoje (4) para domingo”, revelou Júnior, filho de Nelson.

Nelson dos Anjos é considerado como um dos maiores lutadores de boxe do Amapá determinou sua geração. Campeão de várias competições nacionais, decidiu pendurar as luvas e dedicar sua vida à treinar crianças carentes do Bairro Congós, zona sul de Macapá.