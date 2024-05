Médico que chefiou cirurgia em gestante baleada ia ‘pegar’ o avião, mas foi pro HE

Equipe festejou parto cesariano de emergência. "Bebê nasceu em sofrimento"

Por OLHO DE BOTO

A equipe médica que realizou a cesariana de emergência na gestante baleada ontem (11) comemorou o parto nas redes sociais. O cirurgião que comandou a cirurgia adiou uma viagem para atender o caso, num grande gesto de empatia e compromisso com a vida em primeiro lugar.

A gestante foi baleada por dois homens em uma motocicleta na ‘Comunidade do KM-9’, próximo ao Bairro Marabaixo, na zona oeste. O tiro atingiu a perna direita e veia femoral, causando grave hemorragia.

Ao dar entrada, a mãe relatou que havia 30 minutos que não sentia o filho se mexendo. Ela estava na reta final da gravidez, com 39 semanas, quando foi baleada.

“O bebê nasceu em sofrimento e ‘meconiado’ (fezes de recém-nascido), mas a equipe técnica rapidamente preparou uma sala e a enfermagem solicitou um pediatra. No final deu tudo certo e já foram encaminhados para maternidade. Parabéns aos Heróis do CC-HE que não usam capa e sim jaleco”, comemorou um dos membros da equipe.

“Dr Prisco, conhecido como ‘Herói da Cirurgia Geral no HE, em menos de duas Semanas salvou duas pessoas com tiro no mesmo local, mesmo estando com viagem marcada e a ponto de pegar o avião. Dr Prisco recebeu a ligação e foi pro HE salvar mãe e filho”.

A cirurgia foi conduzida pelos médicos Higor Gato e Tannus com toda equipe do Centro Cirúrgico do HE.

Os dois atiradores ainda não foram identificados.