Mega Sound terá exposição de 200 carros e até atração nordestina

27ª edição do evento será no dia 05 de maio no Parque de Exposições da Fazendinha

Por ANITA FLEXA

Os adeptos da cultura do som automotivo têm um encontro marcado, no próximo domingo (5), na 14ª edição do Mega Sound, no Parque de Exposições da Fazendinha. A organização anunciou a presença de veículos de todo o Estado e até de uma atração nordestina.

A ‘Carreta Exibida’, um paredão de som que vem diretamente do estado de Pernambuco, será uma das estrelas do evento.

“Vem gente de vários municípios participar. Inclusive pessoas de Belém já compraram até passagem pra vir prestigiar. Já temos carros de Porto Grande, Mazagão, Santana, Oiapoque, Pedra Branca e até do estado de Pernambuco confirmados”, afirma Alessandro Fortunato, idealizador e coordenador do evento.

Pelo menos 200 carros serão exibidos no Mega Sound, com a participação de pelo menos 2 mil pessoas. A expectativa é que este ano aconteça o campeonato do Melhor Veículo em julho, no Macapá Verão.

“São carros, motos e bicicletas que participam da exposição. É só chegar e estacionar na arena para expor o veículo. É importante que os expositores cheguem cedo para garantir a vaga”, alerta Alessandro.