Menino morre em acidente que deixou 9 feridos

Objetos espalhados em um dos veículos que colidiram de frente na Rodovia AP-010

Por SELES NAFES

Um menino de apenas 6 anos morreu durante uma colisão entre dois veículos, na noite deste domingo (5), na Rodovia AP-010, próximo da entrada do Distrito do Carvão, no município de Mazagão. Outras 9 pessoas ficaram feridas.

A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE). O acidente ocorreu por volta das 19h, próximo de uma curva. Não estava chovendo no momento da tragédia, que envolveu um Corsa Classic branco e uma Strada preta.

A colisão teria sido frontal. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do choque entre os dois veículos.

A Strada estava sendo conduzida por Edvan Carvalho dos Santos (sem CNH), e o Corsa por Eliel Vanzele Lobato.

Edvan passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi negativo. No entanto, os policiais não conseguiram fazer o teste no motorista do Corsa (Eliel) porque ele já tinha sido transferido para o Hospital de Emergência de Macapá.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital de Emergência de Mazagão. No HE de Macapá, foi confirmado o óbito de João Luan da Silva Lobato, de 6 anos.