Mesmo desclassificados na China, amapaenses comemoram participação em mundial

Por IAGO FONSECA

O sonho de conquistar o mundo através do futebol está mais forte entre alunos amapaenses enviados para jogar na cidade de Dalian, na China, onde ocorre o Mundial Escolar ISF 2024. Os atletas fizeram sua estreia no domingo (19) e concluíram a participação na competição nesta quinta-feira (23) contra o time do Turquemenistão.

A Seleção Brasileira Masculina Sub-18 de Futebol Escolar, composta por jogadores de quatro municípios do Amapá, não se classificou para a próxima fase, mas jogou com garra durante quatro jogos contra as Seleções da Uganda, Alemanha, México e Turquemenistão.

O jovem Ronald Miranda, de 17 anos, ficou na posição meio de campo na seleção. Ele é aluno da escola estadual Joaquim Nabuco, no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá. Para o jogador, competir com times de outros países fora da terra natal foi não só um choque climático, mas também a descoberta de diferentes estilos de partida e o reforço de um sonho.

“É uma nova experiência para mim jogar em outro país. É outro clima, também é outra pegada no futebol, aqui é muito toque de bola, muita correria. Agora preciso me acostumar com esse clima daqui, porque lá na frente eu posso me tornar um jogador profissional também e eu vou ter que me adaptar. Pode ser com o clima daqui ou o clima de qualquer outro país”, comentou o aluno ao Portal SN.

Surpreso com o desempenho e potencial, o público aplaudiu as defesas do goleiro de Oiapoque Emanuel dos Santos, de 17 anos. Aluno da escola Duque de Caxias, ele brilhou por uma hora e meia de jogo contra a Uganda, na primeira noite.

“Para mim, vestir a camisa da Seleção Brasileira Escolar, além de ser um sonho realizado, representa toda a trajetória do nosso grupo até a nossa chegada na China. Vim do Oiapoque, e isso mostra o quanto o nosso município tem potencial no desporto escolar e o quantos os meus amigos e familiares estão orgulhosos desse momento”, relatou o atleta.

No jogo contra a Uganda, a partida terminou em 2 a 0. Contra a Alemanha, o placar terminou negativo para a Seleção Brasileira por 5 a 0. Na terça-feira (21), o time masculino teve a vitória contra o México por 2 a 1. Porém, nesta quinta-feira (23) perdeu para o Turquemenistão por 3 a 0.

A Seleção Masculina ficou em quarto lugar na classificação do Grupo F, na frente do México. Agora, os estudantes participarão de dois amistosos em Pequim e retornam ao Amapá na madrugada de 2 de junho.

O transporte, alimentação e hospedagem da delegação de 28 pessoas, incluindo atletas, técnicos, coordenadores e fisioterapeuta foi patrocinada pelo Governo do Amapá e emenda do deputado estadual pastor Oliveira.

O Mundial

O ISF, sigla em inglês para Federação Internacional do Desporto Escolar, é uma competição esportiva internacional que reúne estudantes de várias partes do mundo para participarem de diversas modalidades esportivas. Além da competição esportiva, os amapaenses participaram programações culturais, estudantis e palestras sobre Doping e comportamento.

O campeonato internacional de alto nível ocorre de 17 a 27 de maio. No Amapá, as seletivas foram realizadas pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer, com critérios exigidos pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE). Participaram atletas-alunos dos municípios de Laranjal do Jari, Oiapoque, Macapá, Santana e Pedra Branca do Amapari.