Missionários e visitantes do Sermão da Montanha lotam hotéis e movimentam aeroporto de Macapá

NO MEIO DO MUNDO

Evento começa hoje à noite no Sambódromo de Macapá e vai até amanhã

Por SELES NAFES

Quase 200 pessoas, a maioria missionários, desembarcaram na tarde desta sexta-feira (31), em Macapá, para a primeira noite do Sermão da Montanha, que começa hoje e termina amanhã. Hotéis, restaurantes e até o saguão do Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre ficaram bastante movimentados.

As equipes chegaram em três voos de companhias diferentes, em horário quase que simultâneos, e lotaram o setor de desembarque do aeroporto.

A organização do evento movimentou uma grande estrutura para garantir a hospedagem em quatro hotéis e alimentação das equipes em diversos restaurantes, sem falar do deslocamento.

Além dos missionários, cristãos da Guiana Francesa, de várias partes do Brasil como Pará e Distrito Federal, e ainda de municípios amapaenses, estão chegando à capital para acompanhar a programação, que promete lotar o Sambódromo de Macapá, apesar do tempo chuvoso.

A quantidade de missionários estrangeiros é que mais chama a atenção. Eles estavam em Belém (PA), onde participaram de um evento com os pregadores Randy Clark (Canadá) e Tom Jones (EUA), os principais preletores do Sermão da Montanha no Meio do Mundo.

O evento é organizado pela Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), e inclui shows com grandes nomes da música gospel, como Bruna Karla, Marquinhos Gomes e Theo Rúbia. A programação está marcada para iniciar às 18h.