Mistério sobre mulher encontrada em ramal começa a ser desvendado

Cristiane Amanajás, de 38 anos, foi enforcada; três pessoas foram presas ontem (29), mas polícia ainda apura motivação

Por OLHO DE BOTO

Dois homens e uma jovem, que teriam participado do homicídio de uma mulher encontrada em elevado estágio de decomposição, às margens de um ramal do Bairro Coração, em Macapá, foram presos ontem (29) numa operação da Polícia Civil. A ação foi coordenada pelo delegado Mauro Ramos, da Delegacia de Homicídios (Decipe).

Os mandados de busca e apreensão e três ordens de prisão preventiva foram cumpridos na capital amapaense, nos Bairros Central e Cidade Nova.

Os acusados, segundo Ramos, já possuem passagens por tráfico de drogas, receptação, roubo e furto, sendo que, agora, passam a responder pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa.

A relação entre a vítima e os presos ainda é investigada, contudo, a polícia acredita que todos já se conheciam e o crime teria sido motivado por uma briga entre a vítima e a mulher que foi presa preventivamente.

“Seguimos com as diligências investigativas e identificamos os três envolvidos, mentor intelectual, autor do enforcamento e partícipe que ajudou na ocultação do corpo”, explicou o delegado.

O corpo de Cristiane Amanajás, de 38 anos, foi achado amarrado a um colchão no dia 18 de fevereiro e o laudo da Polícia Científica apontou que ela foi assassinada em outro local, em decorrência de asfixia mecânica (enforcamento) com uso de uma corda. Depois, o corpo foi desovado em meio ao matagal, a cerca de um metro do ramal.

A mulher e os dois homens foram encaminhados para audiência de custódia e não tiveram os nomes revelados pela Polícia Civil. A ação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e canil da PC AP.