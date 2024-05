Moradores usam lixo e entulhos em ‘queda de braço’ com a CSA

Trecho fica entre o Perpétuo Socorro e o Canal do Jandiá; empresa informou que fará recapeamento em todas as vias que foram quebradas

Por RODRIGO DIAS

Uma cena chama atenção na Rua Ariosvaldo Coelho Caxias, no Bairro Cidade Nova I, na zona leste de Macapá. A pista passou a ficar intrafegável depois que moradores resolveram usar lixo e entulhos para impedir o trabalho da CSA, que está interligando o trecho com o sistema de distribuição de água. Os moradores alegam que o trabalho deixou a rua com o asfalto danificado.

O trecho, que interliga os bairros do Perpétuo Socorro e Canal do Jandiá, virou um verdadeiro lixão a céu aberto. A montanha de sujeira inclui restos de material orgânico, pneus velhos, móveis, telhas e madeira.

O autônomo José Roberto Pantoja conta que a prefeitura de Macapá fez um serviço de pavimentação, mas a CSA passou pelo local e quebrou o asfalto para a colocação de encanamento e hidrômetros. Isso teria revoltado os moradores. A empresa empilhou o lixo e o entulho colocado pelos moradores nas frentes das casas e não retornou.

“Eles vieram renovar os equipamentos pra cobrar a água, mas destruíram a rua. Os moradores colocaram o material como forma de protesto em alguns trechos, mas eles (a CSA) pegaram a máquina e juntaram todo o material nesse trecho pra fazer o serviço (ligações de água) e sumiram. Agora tá aí, ninguém passa. Isso é muito ruim pra quem vive aqui”, disse.

O acúmulo já ocorre há mais de três semanas. A multiplicação de ratos e insetos como baratas, é uma das piores consequências da sujeira na beira da porta. Alguns empreendedores não estão tendo dificuldades para trabalhar com a venda de churrasquinho e açaí, por exemplo.

“Está muito feio. A porta da minha casa está fechada. Onde não tem lixo, tem lama porque o asfalto foi tirado. ‘Tamo’ parecendo porco aqui no meio do lixo e da lama. Sem contar que não tem água, em todos esses anos que estou morando aqui a água nunca prestou”, lamentou Maria Santos, que mora há 27 anos no local.

Recapeamento

Procurada, a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) informou que está realizando serviços em diversas áreas da capital. Intervenções que são necessárias para a melhoria do sistema de abastecimento, como no perímetro citado na reportagem.

A empresa disse ainda que entende os transtornos temporários causados, mas ressalta que, assim como em outras áreas, tão logo a obra seja concluída, as devidas medidas como o recapeamento da região serão providenciadas, como previsto em todas as intervenções realizadas pela CSA.

A empresa reforçou que mantém um canal de comunicação 24 horas com os clientes, por meio do 0800 086 0116, onde é possível realizar registro de ocorrências deste porte ou tirar dúvidas sobre os serviços prestados.