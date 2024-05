Morre locutor agredido por não “dar R$ 2” a criminoso

NO SUL DO AMAPÁ

Naldo Trindade foi agredido com uma paulada na cabeça em Vitória do Jari, e estava hospitalizado em Macapá

Por IAGO FONSECA

Morreu nesta quinta-feira (30) o locutor Naldo Trindade, do município de Vitória do Jari, no extremo sul do Amapá. O comunicador foi agredido com uma paulada no domingo passado (12), após negar dar R$ 2 a um criminoso no município.

Naldo foi transferido para Macapá onde ficou internado no Hospital de Emergências da capital por vários dias, até a transferência para o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL) para tratar uma fratura na face do lado direito.

Em vídeo compartilhado em grupos de mensagens, o locutor contou o ocorrido aos seus seguidores. Ele revelou que, ao ser abordado por um bandido, respondeu que não tinha os R$ 2 em mãos, apenas em casa.

“Ele tentou me assaltar da frente da casa do meu pai, quando eu cheguei lá, falei que eu não tinha, meteu a mão no meu bolso, ainda puxando alguma coisa, não tinha nada no meu bolso. Me empurrou, guardei a bicicleta e quando eu voltei me deu a ‘perna-mancada’. Olha, o que ele fez aqui, eu digo pra você, dois reais não paga uma vida”, declarou Naldo, enquanto viajava para Macapá.

A prefeitura de Vitória do Jari lamentou a morte do profissional. Em seu perfil pessoal, o prefeito Ary Duarte lamentou a morte “do grande amigo” e desejou palavras de conforto aos familiares e amigos.

Moradores de Vitória do Jari, indignados com o ocorrido, organizaram uma manifestação por justiça para sexta-feira (31), às 16h com destino à delegacia do município. Nenhuma prisão foi anunciada até o momento.