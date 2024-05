Mototaxista procurado por estupro é chamado para ‘corrida fake’ e acaba preso

NO INTERIOR DO PARÁ

NO INTERIOR DO PARÁ

Com mandado de prisão, o acusado estava trabalhando em Portel

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um homem que estava sendo procurado no Amapá por ter abusado sexualmente de uma adolescente foi preso na última quinta-feira (8) pela Polícia Civil do Pará, no município de Portel, após ele atender uma chamada de uma passageira fictícia. Na verdade, era a polícia.

A prisão do acusado de 35 anos, tinha sido decretada pelo juiz Normandes Sousa, da Vara de Violência Doméstica de Macapá, a pedido da delegada Katiuscia Pinheiro, da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca). A decisão foi baseada no perigo de ele continuar solto e para garantia da instrução do processo.

No inquérito, prestaram depoimentos a menina de 13 anos, a mãe dela e dois irmãos como testemunhas.

“São informações fortes, narradas com detalhes suficientes para formar indícios de autoria. A ação não deixou vestígios porque se consubstanciou no toque nos seios da menor e proposta de sexo”, comentou magistrado ao decretar a prisão.

Em janeiro, logo após o crime, o acusado fugiu para Portel, mas a Polícia Civil do Amapá foi informada sobre a localização dele.

Na quinta-feira, ele recebeu uma chamada para uma corrida, mas não era uma cliente de verdade. A polícia paraense usou um perfil fake para atrair o acusado até o endereço onde ele foi surpreendido e preso pela equipe do delegado Otacílio Neto (foto em destaque).

Ele será transferido para o Amapá nos próximos dias.