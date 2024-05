Mulher morre após passar mal em academia de Macapá

Tragédia ocorreu em academia no Bairro Brasil Novo, por volta das 6h

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher de aproximadamente 45 anos morreu durante treino em uma academia de musculação na zona norte de Macapá, no início da manhã desta quarta-feira (8).

A tragédia ocorreu por volta das 6h, numa unidade da rede KS, no Bairro Brasil Novo. Ainda há poucos detalhes sobre a ocorrência. Mas, de acordo com as primeiras informações apuradas pelo Portal SN, ela recebeu procedimentos de reanimação por um professor da academia, até a chegada de uma equipe do Samu no local.

Os paramédicos continuaram os procedimentos e levaram a paciente para o Hospital de Emergência de Macapá, onde o óbito foi confirmado pela equipe médica de plantão.

Procurado pelo portal, o Conselho Federal de Educação Física no Amapá (Cref AP-PA) lamentou a tragédia, e informou que a unidade da KS (antiga Monster Gym) ainda não possui registro na entidade, mas deu entrada na documentação necessária.

“Nosso procedimento (de autorização) dura em torno de 30 a 60 dias e a academia não foi interditada porque teve a presença do profissional de educação física, e quando tem o profissional a gente não interdita”, explicou ao Portal SN uma representante do conselho no Amapá.

Ela informou que conversou com os proprietários da KS, e eles disseram que a vítima estava recebendo aula de uma professora legalizada quando passou mal. Além disso, informaram que o sistema interno de câmeras está à disposição para ajudar a esclarecer.

Segundo o Cref, 137 academias de musculação estão registradas no conselho, mas existe um número grande de academias funcionando clandestinamente. O conselho se pronunciou também por meio de uma nota alertando as academias para o cumprimento de normas.

NOTA DO CREF18

Em nome do CREF18 (Conselho Regional de Educação Física – 18ª Região), manifestamos nossos profundos sentimentos de pesar pelo falecimento da mulher que praticava atividade física em uma das academias de Macapá.

Lamentamos profundamente esta trágica perda e estendemos nossas sinceras condolências à família, amigos e comunidade afetados por esta triste ocorrência.

O CREF18 reforça a importância da segurança e da orientação profissional na prática de atividades físicas. É essencial que as academias e profissionais de educação física sigam as normas e protocolos estabelecidos para garantir o bem-estar de seus alunos e clientes.

Instamos todos os profissionais da área de educação física a priorizarem a segurança, fornecendo orientação adequada, supervisionando as atividades e mantendo um ambiente de treinamento seguro.

O CREF18 está empenhado em promover a prática segura e benéfica de atividades físicas e continuará a trabalhar para elevar os padrões éticos e profissionais em nossa região.

Mais uma vez, expressamos nossa solidariedade à família e amigos da vítima e esperamos que encontrem força e conforto neste momento difícil.