Mulher que forçava irmãos menores a fazer sexo com seu marido é condenada

REDAÇÃO

Uma mulher de 35 anos foi presa por ordem da justiça amapaense, que a condenou a mais de 10 anos de prisão em regime fechado por estupro. Ela teria cometido incesto com os irmãos, um casal de adolescentes de 12 e 13 anos.

Ela foi capturada pela equipe da 8ª DP de Macapá, nesta sexta-feira (10), no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Os abusos ocorreram em 2015. Segundo o delegado Alan Moutinho, da Polícia Civil do Amapá, a acusada obrigava seus dois irmãos a manter relações sexuais com o seu companheiro, o qual já foi condenado pelo mesmo crime.

À época, o casal de adolescentes vítimas tinha 12 e 13 anos. De acordo com o i9nquérito policial, a mãe das vítimas só descobriu o ocorrido após sentir odores fortes no filho, foi quando, usando da sua autoridade de genitora, pediu que o adolescente tirasse a roupa, momento em que percebeu machucados nas partes íntimas dele.

“De imediato, ela levou o filho em um posto de saúde, onde foi constatado que ele estava com uma infecção sexualmente transmissível. Após muita insistência da mãe, a vítima contou que sofria os abusos sexuais e, em muitas ocasiões, foi ameaçado de morte com uma faca, terçado ou facão. Ele relatou ainda, que sua irmã também sofria os abusos e, por vezes, foi embriagada antes do ato sexual”, relatou Moutinho.

A mulher presa não teve o nome divulgado pelas autoridades. Ela foi encaminhada à audiência de custódia.