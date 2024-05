Na Escolinha do Flamengo, ladrão conversa com aluno e rouba celular

Durante vários minutos, criminoso teve contato com aluno que nem desconfiava das intenções

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um menino de aproximadamente 14 anos passou por uma situação de extremo perigo dentro da Escolinha do Flamengo, em Macapá, na tarde de ontem (13). Um criminoso acessou o interior do centro de treinamento sem nenhum problema e, durante vários minutos, conversou com um aluno que nem desconfiava da verdadeira intenção do ladrão.

O crime ocorreu por volta das 16h, e foi registrado pelo circuito de segurança da escolinha, que funciona na Avenida General Osório, no Bairro do Laguinho, ao lado da sede da Universidade de Samba Boêmios do Laguinho.

O ladrão passa pela frente e percebe o menino sentado sozinho em uma mesa. Como o portão está completamente aberto e sem nenhum funcionário, ele entra de bicicleta sem dificuldades.

O criminoso se aproxima do menino que continua mexendo no celular, sem se preocupar. O bandido tenta passar segurança ao adolescente. Fingi estar com sede e pede para beber água na garrafinha dele. O menino atende o pedido.

O adolescente, com roupa de treino, continua manuseando o aparelho enquanto o bandido conversa com ele e pede para usar o telefone do menino, alegando que precisava fazer uma ligação. O menino empresta o aparelho e de novo a garrafa com água.

O criminoso dizer algo para o menino que o faz levantar da mesa e quase sair do enquadramento da câmera. Nesse momento, com a vítima distraída, ele completa o plano. Coloca o celular no bolso e deixa a escolinha às pressas, de novo sem nenhuma dificuldade. O menino corre até o portão quando percebe que o celular foi levado, mas já era tarde.

Em todo o vídeo é possível ver o rosto do criminoso.

O Portal SN entrou em contato com a direção da Escolinha do Flamengo para que fosse enviado um posicionamento, mas a empresa não atendeu a solicitação até às 11h54.