No Senado, Aldilene pede audiência nacional sobre direitos humanos

A ideia da deputada estadual envolver todas as assembleias legislativas

A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Amapá, Aldilene Souza (PDT), sugeriu que a comissão permanente que cuida do tema, no Senado, organize um debate nacional envolvendo todas as assembleias legislativas do Brasil. Foi durante agenda oficial da parlamentar em Brasília esta semana.

A parlamentar do Amapá foi recebida pelo secretário da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, Cristiano Emery. O grupo é presidido pelo senador Paulo Paim (PT/RS).

A ideia de Aldilene é que uma audiência no Senado reúna representantes de todas as comissões de direitos humanos das assembleias. O objetivo seria trocar experiências e até aperfeiçoar a legislação.

Durante a visita, a deputada teve a oportunidade de conhecer melhor o E-Cidadania (portal que permite aos cidadãos contribuir com ideias legislativas e fiscalização).

Além disso, se reuniu com o deputado federal Josenildo (PDT), presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara Federal, para discutir políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do Amapá.